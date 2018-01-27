تحذير عاجل من الإنذار المبكر لأهالي القصيم

المواطن- القصيم

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي القصيم من استمرار النشاط في الرياح السطحية (تصل إلى أكثر من 45 كم/ س) مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية (تصل إلى أقل من 2كم)، خاصة خلال النهار.

وأوضح الإنذار المبكر أنه يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب ما ذكر الإنذار المبكر، تستمر الحالة حتى يوم غد الأحد في تمام التاسعة مساءً.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأحد.

ولفتت الأرصاد إلى أن الكتلة الهوائية الباردة تستمر على شمال ووسط وشرق وغرب المملكة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

في حين تبقى السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من شمال وغرب المملكة، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من (القريات وطريف).







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