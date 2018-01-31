تحذير من الإنذار المبكر لأهالي مكة: الأتربة قادمة

المواطن- مكة المكرمة

حذر الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا الطائف والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح الإنذار المبكر، في تغريدة له على “تويتر”، أن الحالة ستستمر حتى صباح يوم غد الخميس في تمام التاسعة.

وقبل قليل كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة يوم غد الخميس في المملكة.

ولفتت الأرصاد، في بيان لها على موقعها الرسمي، إلى أن غدًا سيشهد سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وتوقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.







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