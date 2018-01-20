تخلَّصي من آلام الولادة واحصلي على وقاية من السرطان بهذه الزهرة السحرية

المواطن ـ وكالات:

تحتوي زهرة البابونج على العديد من الفوائد الصحية لعلاج بعض الأمراض مثل علاج القلق والاكتئاب وعلاج الأرق وأمراض جلدية وقرحة المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي، والجروح، وعلاج التهاب المفاصل، والتخلص من آلام الروماتيزم.

وأوضح تقرير نشره موقع “draxe” الأميركي، هذه الفوائد، كالتالي: