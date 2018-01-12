تخلّص من القلق والتوتر بالابتعاد عن هذه الأطعمة

المواطن - متابعة

يعتقد كثيرون أن القلق ينجم عن المواقف التي يتعرض لها الإنسان فقط، لكن خبراء الصحة ينبهون إلى تأثير الأطعمة.

وكشف موقع “ريجيم”، عن خمسة أطعمة تزيد الإحساس بالقلق، ويتوجب الانتباه إليها لتفادي النوبات “المزعجة”، أهمّها: المشروبات الغازية، التي تعتبر أسوأ ما يمكن أن يتناوله إنسان يعاني القلق، بالنظر إلى ما تحتوي عليه من نِسَب سكر وكافيين عالية.

وتؤدي الأطعمة المصنعة بدورها إلى زيادة القلق، ويتعلق الأمر بكلٍّ من:

البسكويت.

رقائق البطاطس المقلية.

النقانق.

المخبوزات الجاهزة.

وتضم هذه المواد الغذائية معدلات كبيرة من السكر والدهون والملح، فيما يوصي الخبراء بالابتعاد عن السكريات والكعك، بسبب ما فيها من طاقة تدفع المزاج إلى حافة القلق.

وأكّد الخبراء أنَّ للكحول أضرارَها أيضًا، فحين ينتهي مفعولها يصاب الإنسان بنوبات حادة من القلق.







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