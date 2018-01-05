تخلّص من نزلة البرد بـ12 نصيحة مُجرَّبة

المواطن ـ الرياض:

على الرغم من أنّه لا علاج لميكروبات البرد، والعلاجات المتوفرة تساعد على تخفيف الأعراض وتعجيل الشفاء، كشفت مجلة “الصيدليات الحديثة” الألمانية، أنّه يمكن محاربة نزلات البرد في الشتاء بتناول فيتامين (سي)، والحمامات التبادلية، والذهاب بانتظام إلى حمامات الساونا.

وأوضحت المجلة الألمانية أنَّ “فيتامين (سي) يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويمكن إمداد الجسم به من خلال تناول الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي”.

وفضلًا عن ذلك، اقترحت المجلّة المتخصصة، 12 نصيحة فعّالة، تسرّع التخلص من نزلة البرد، هي:

امنح نفسك بعض الراحة لأنها ضرورية للشفاء. اشرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من الكافيين. تناول شاي الأعشاب مثل البابونج. تناول الحمضيات، وأضف الليمون (الحامض) إلى الحساء والشاي. شوربة الدجاج من العلاجات الفعالة، والأفضل أن تكون غنية بالخضراوات قليلة النشويات. اغسل يديك باستمرار، وقم بتغيير أغطية السرير بوتيرة أسرع. استخدم بخاخًا لعلاج انسداد الأنف. استنشق بخار الماء لعلاج انسداد الأنف. تمضمض بالماء الدافئ والملح لعلاج التهاب الحلق. قم ببعض التمارين الرياضية لتحفيز المناعة. تناول مكملات فيتامين “سي” والبروبيوتك. ابتعد عن الحليب ومنتجاته.







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