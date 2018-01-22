المواطن - الرياض

تسعى المملكة من خلال برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030 إلى نقل وتوطين المعرفة وتأهيل الكوادر الوطنية على تشغيل وصيانة الطائرات المدنية والحربية والتقنيات الحديثة المصاحبة لها.

ومن هذا المنطلق يأتي دور شركة BAE SYSTEMS SDT “بي إيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والتدريب، والتي تعمل على تدريب وتأهيل الشباب السعودي على صيانة الطائرات الحربية عبر أجهزة تدريب خاصة تنفرد بها الشركة على مستوى العالم كما يقوم المتدربون باستخدام أجهزة المحاكاة التي تضعهم في قلب تفاصيل التقنية ليتمكنوا من إجادة التدريب عندما يلتحقون بأعمالهم .

وتعمل شركة “بي إيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والتدريب على القيام بدورها في نقل وتوطين المعرفة من خلال تأهيل أفضل الكوادر البشرية السعودية ومناقشة أهم التحديات أمام تحقيق أهداف الرؤية الطموحة.

وفي هذا السياق تنظم الشركة ندوة “التدريب التقني.. نقطة تحول في برنامج التحول”، يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2017 بمقر الشركة بالرياض، وذلك بحضور ومشاركة عددٍ من المسؤولين في وزارتي الدفاع والعمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والسفارة البريطانية بالسعودية، ورؤساء تنفيذيين، ورجال أعمال، ومختصين في التدريب والتطوير.

وسيتحدث في الندوة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة “بي إيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والتدريب وسعادة الدكتور مبارك الطامي مساعد محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني مدير عام التدريب الأهلي، والأستاذ عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، والدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال عضو مجلس الشورى سابقاً.

وتناقش الندوة التي ستنطلق الساعة السادسة مساءً دور التدريب التقني المعوّل عليه في المساهمة لبناء اقتصاد معرفي للمملكة… ودور التدريب التقني والفني في إكمال مخرجات التعليم العام، كما ستناقش الندوة الدعم الحكومي المالي والتنظيمي للقطاع الخاص في مجال التدريب التقني والفني.

يذكر أن شركة “بي إيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والتدريب الذراع التدريبية لشركة BAE SYSTEMS البريطانية المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن والطيران، حيث أبدت “بي إيه إي سيستمز” السعودية للتدريب والتطوير التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، بوضع استراتيجية تهدف إلى مواكبة زيادة عدد السعوديين الملتحقين بالتدريب التقني والمهني من 104 آلاف طالب إلى 950 ألف طالب، وتوفر الشركة أدوات تعليمية احترافية وفريدة من نوعها في مقرها بالرياض الذي تتجاوز مساحته 20 ألف متر مربع، ويحتوي على 60 فصلا دراسيا، كل هذا من شأنه أن يسهم في دخول الشباب السعودي إلى سوق العمل وتحقيق رؤية المملكة الطموحة.







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