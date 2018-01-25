تدوينة ياسمين صبري الغريبة.. 4 آراء أبرزها: تعاني الوحدة!

المواطن- القاهرة

تسببت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ في حالة من الجدل بين جمهورها، بسبب تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وتسببت التدوينة التي كتبتها ياسمين صبري في التساؤل والحيرة حول حياتها الشخصية عامةً وحالتها النفسية تحديدًا، حيث نشرت ياسمين صبري صورة تهنئ نفسها بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت ياسمين صبري لنفسها: “عيد ميلاد سعيد”.

ودفعت الجملة أشخاصًا عديدين للتساؤل حول ياسمين صبري المعروفة بمشاكلها في الوسط الفني في الفترة الأخيرة.

ورأى البعض أن ما كتبته ياسمين صبري يدل على الغرور وحرصها على تهنئة نفسها، فيما رأى آخرون أنها تعاني الوحدة، خاصةً وأنه من الملاحظ عدم تهنئة أحد لها من الوسط الفني.

وذهب البعض إلى أن تدوينة ياسمين صبري كانت تقصد بها لفت الانتباه إليها، خاصةً وأن هذه الأيام بها أعياد ميلاد عدد من النجوم منهم أنغام وسميرة سعيد ولبلبة.

وكان الرأي الرابع حول تدوينة ياسمين صبري أنها لا تتمتع بشخصية اجتماعية وهذا ليس بعيب، ولا تحب التودد إلى الآخرين.‎

مشكلة ياسمين صبري الأخيرة:

وتسببت ياسمين صبري مؤخرًا في مشكلة جديدة لمسلسل “أكاسيا” مع الفنان ظافر عابدين.

وكان موقف ياسمين صبري عجيبًا حيث وافقت على المشاركة ثم أثارت أزمة بعدما ادعت أن المسلسل من بطولتها المطلقة، وطلبت وضع اسمها على صدارة الشارة، برغم أن حقوق التسويق تم بيعها باسم ظافر.

وتم استبعاد ياسمين صبري من المسلسل قبل أن تعود مجددًا لتقبل بوضع اسمها بعد النجم التونسي، ولكنها اشترطت تعديل السيناريو وزيادة مساحة دورها، لتقرر الشركة المنتجة استبعادها نهائيًّا والتعاقد مع أمينة خليل بدلًا منها.







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