تراباي وشيكابالا يقودان الرائد أمام الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ماريوس سيبريا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الهلال اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الرائد الرسمي لمباراة الهلال اليوم كالتالي؛ متعب شراحيلي، يحيى المسلم، إيلي سابيا، عبد الله الشامخ، متعب المطلق، محمد الشريمي، فاريس العياف، عصام الراقي، سلطان السوادي، محمود عبد الرازق شيكابالا، وأديسون تراباي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الرائد في مباراة الهلال اليوم كل من؛ أحمد الرحيلي، محمد عطوة، حسين الشويش، مهند القيضي، سلطان الشريف، سلطان الغليميش، سلطان فرحان، صقر عطيف ومهند الشدوخي.







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