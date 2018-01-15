تراجع حركة الشحن العام عبر مرفأ بيروت الدولي بنسبة 1.23% في 2017

المواطن - واس

تراجعت حركة الشّحن عبر مرفأ بيروت الدولي على صعيد شھري إلى 706.1 ألف طن في شھر ديسمبر مقارنةً بـ815.9 ألف طن في شهر نوفمبر 2017م.

وأشار تقرير صدر عن إدارة المرفأ ونشر أمس، أنه “على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد انخَفَضَت حركة الشحن العام بنسبة 1.23 في المائة في العام 2017م إلى 8629 ألف طن مقابل 8737 ألف طن في العام 2016 م، وانخفض عدد البواخر بنسبة 5.21 في المائة على صعيدٍ سنويّ إلى 1909 باخرة مقابل 2014 باخرة سُجّلت خلال العام 2016”.

ولفت التقرير إلى أنه: “في المُقابِل، ارتفع عدد الحاويات بنسبة 13.76 في المائة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 1.31 مليون حاوية، فيما انخفض عدد السيّارات المستوردة بـ9372 (8.42%) سيارة من 111273 إلى 101901 سيّارة”.

وبيّن التقرير أن “عائدات مرفأ بيروت زادت بنسبة طفيفة بلغت 0.43% في العام 2017م إلى 239.98 مليون دولار من 238.96 مليون دولار في العام 2016م”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :