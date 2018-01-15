تراجع في ترتيب الدوري المصري.. نادي الزمالك يتعادل مع الإنتاج

المواطن – مروة نبيل

واصل نادي الزمالك إهدار النقاط بعد التعادل السلبي أمام فريق الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة، ليواصل التراجع في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

فرض الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار، التعادل السلبي على مضيفه نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز، بعدما أحبط كل محاولات الفريق الأبيض الهجومية، وساعده على ذلك أداء هجومي ضعيف من نادي الزمالك الأمر الذي لم يمكنه من هز الشباك.

وفشل نادي الزمالك في اللقاء الثاني على التوالي في زيارة الشباك مع مدربه الجديد إيهاب جلال، بعد مباراة الأهلي في الدوري المصري، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثية نظيفة.

خرج نادي الزمالك من سلسلة الهزائم بهذا التعادل، حيث خسر مباراتي طلائع الجيش ثم الأهلي في نهاية الدور الأول من المسابقة ليستمر في الابتعاد عن مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ورفع نادي الزمالك رصيده بهذا التعادل مع مديره الفني إيهاب جلال إلى 29 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وارتفع رصيد الإنتاج إلى 23 نقطة في المركز التاسع.







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