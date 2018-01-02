ترامب: باكستان الكاذبة تعاملت مع قادتنا كالحمقى

المواطن - متابعة

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما وصفها بـ”أكاذيب وخداع” باكستان، موضحًا أن إسلام آباد تعاملت مع قادة الولايات المتحدة بمثابة حمقى.

وجاء انتقاد ترامب، في تغريدة على موقع تويتر، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديد، وقال مخاطبًا باكستان: “كفى”.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من جانب باكستان، لكن وزير خارجية البلاد، خواجا آصف، قال: إن حكومته تجهز ردًّا “يجعل العالم يعرف الحقيقة”.

وتشهد العلاقات غير المستقرة بين الولايات المتحدة وباكستان، تراجعًا منذ العملية الأميركية التي وقعت في سنة 2011 وأسفرت عن مقتل أسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد، الواقعة على بعد نحو 118 كيلومترًا من العاصمة إسلام آباد.







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