ترامب: خامنئي ديكتاتور ونقف إلى جوار الشعب الإيراني

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول خطاب له عن حالة الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء (بتوقيت واشنطن) فجر الأربعاء (بتوقيت غرينتش): إن الإدارة الجديدة اتخذت إجراءات سريعة لجعل الولايات المتحدة عظيمةً لكل الأمريكيين.

وفي رسالة “وحدة”، دعا ترامب كل الأمريكيين، بما فيهم الحزبان الجمهوري والديمقراطي، إلى وضع خلافاتهم جانباً.

وخلال تطرقه إلى إيران، وصف المرشد الأعلى علي خامنئي بالديكتاتور، وقال “نقف مع الشعب الإيراني للحصول على حريته”، كما دعا الكونغرس الأمريكي إلى معالجة العيوب الأساسية في الاتفاق النووي.

إلى ذلك، تطرق إلى كوبا وكوريا الشمالية، واصفاً النظام الحاكم في الدولتين بأنه من الأنظمة الديكتاتورية. ورجح الرئيس الأمريكي أن “تشكل” كوريا الشمالية “قريباً جداً” تهديداً للأراضي الأمريكية.

وقال: إن “سعي كوريا الشمالية الخطر للحصول على صواريخ نووية يمكن أن يشكل قريباً جداً تهديداً لأراضينا. نحن نخوض حملة ضغط قصوى لتفادي حصول هذا الأمر.

أما في مسألة الهجرة، التي شغلت حيزاً كبيراً في الإعلام الأمريكي مؤخراً ولا تزال، فلفت إلى أنه “يتم العمل على قوانين جديدة تتعلق بالهجرة والمهاجرين”، وأكد أن التعديلات الجديدة على نظام الهجرة ستُنهي “التسلسل العائلي”.

كما شدد على أن سياسة “الحدود المفتوحة” سمحت لعصابات المخدرات بالتسلل إلى الولايات المتحدة وأزهقت “الكثير من الأرواح”، مجدداً عزمه على تشديد سياسة الهجرة، وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

وقال ترامب “على مدى عقود سمحت الحدود المفتوحة للمخدرات والعصابات بالتفشي في مجتمعاتنا الأكثر ضعفاً.

لقد سمحت لملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة بمنافسة الأمريكيين الأكثر فقراً على الوظائف والأجور. والأسوأ من ذلك أنها أزهقت الكثير من الأرواح البريئة”.

وفي موضوع الإرهاب، أكد ترامب أنه تم تحرير معظم الأراضي في سوريا والعراق من داعش، وإنما لا يزال هناك الكثير من العمل لهزيمة التنظيم الإرهابي”.







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