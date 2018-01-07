ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: يعرف أنني لا ألهو

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس السبت، أنه منفتح على الحديث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، معربًا عن أمله أن تجلب المحادثات الوشيكة بين الكوريتين نتائج إيجابية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ميريلاند: إنه “يؤمن دومًا بالحديث، وإذا خرج شيء من هذه المحادثات سيكون ذلك شيئًا طيبًا للبشرية كلها وستكون بداية كبيرة”.

وتابع ترامب أن كيم “يعرف أنني لا ألهو، ولا 1% حتى.. هو يعي ذلك”.

وتبادل كيم وترامب الأسبوع الماضي التهديد بـ”الزر النووي” الموجود في مكتبهما، وخلال العام الماضي حدث تراشق كلامي وتبادل شتائم شخصية بين الرئيسين.

لكن ثمة تطورات حدثت الأسبوع الماضي ربما دفعت إلى تبني لغة أكثر دبلوماسية في ملف شبه الجزيرة الكورية، إذ اتفقت الكوريتان على مناقشة التعاون في دورة الأولمبياد المقررة في كوريا الجنوبية خلال فبراير المقبل.







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