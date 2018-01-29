ترامب واصفًا نفسه: عبقري متزن.. وأغرد من السرير أحيانًا

المواطن- متابعة

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نفسه بأنه “عبقري متزن”، موضحًا أنه يتناول طعامًا جيدًا، ويغرد على “تويتر” من السرير أحيانًا.

وأجاب ترامب على سؤال لمحطة “أي تي في” التلفزيونية البريطانية بشأن صحته وبعض الآراء التي تقول إنه مختل عقليًّا بقوله: “أنا عبقري متزن”، فيما رد على تناول شطائر البرغر وشرب المياه الغازية، بقوله: “أتناول الطعام الجيد.. حقًّا من بعض أرقى الطهاة في العالم.. أتناول الطعام الصحي، وأتناول بعض هذا الطعام أيضًا في بعض الأحيان”.

وقال الرئيس الأميركي: “أحيانًا أغرد وأنا في السرير، وربما أحيانًا وأنا أتناول طعام الإفطار أو الغداء أو أيًّا ما كان، لكن بشكل عام خلال الصباح الباكر أو المساء، فأنا مشغول جدًّا خلال اليوم”.







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