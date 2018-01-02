ترامب يتهم أوباما: حماقتك مع إيران دعمت الإرهاب وجيوب الملالي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الشعب الإيراني يتصرف أخيرًا مع نظام الملالي الحاكم، والذي أثبت وحشيته وفساده على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما ساهم بشكل رئيسي في وصوله لهذه الدرجة من الطغيان.

وخلال تغريدة جديدة للرئيس الأميركي على موقع تويتر، قال ترامب: “الشعب الإيراني يتصرف أخيرًا مع النظام الإيراني الوحشي والفاسد”.

وأضاف ترامب: “كل الأموال التي منحها الرئيس أوباما لهم بسذاجة، ذهبت إلى الإرهاب وإلى جيوبهم”.

وعن معاناة الشعب الإيراني قال ترامب: “الشعب يملك القليل من الطعام، والتضخم كبير، ولا حقوق للإنسان. الولايات المتحدة تراقب”.

يذكر أن الرئيس الأميركي تفاعل بشكل واضح خلال الأيام الماضية مع الأوضاع في إيران، حيث أكد خلال تغريدته أمس الاثنين، أن نظام الملالي يواصل الفشل على كافة المستويات، وذلك على الرغم من توقيع إيران لاتفاق نووي شهير مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي منحها الحق في إبقاء عملية تخصيب اليورانيوم بشرط عدم وصولها إلى مستويات تصنيع السلاح النووي.

وقال الرئيس الأميركي عبر حسابه الشخصي في موقع “تويتر”: “إيران تفشل على كل المستويات، على الرغم من الصفقة المريبة التي أبرمتها مع إدارة أوباما”.

وأضاف ترامب خلال التغريدة نفسها: “الشعب الإيراني العظيم يتم قمعه على مدار سنوات طويلة، هم جائعون للغذاء وللحرية، فبجانب حقوق الإنسان، تُنهب ثروات إيران، هذا وقت التغيير”.

وكان ترامب قد علق يوم الأحد على التظاهرات الحاشدة التي تغزو الشوارع الإيرانية خلال الأيام الماضية في العديد من المدن، من بينها العاصمة طهران، تنديدًا بنهب نظام الملالي ثروات البلاد وأموالها لدعم العناصر والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى مواصلته برامج تطوير أنظمة الصواريخ الباليستية.

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع تويتر: “احتجاجات كبيرة في إيران، أخيرًا أصبح أفراد الشعب حكماء لمعرفة كيف أموالهم وثرواتهم قد تمت سرقتها وإهدارها على الإرهاب، يبدو أنهم لن يأخذوها بعد الآن”.

وشدد الرئيس الأميركي مجددًا خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي، على أن “الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”.









"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :