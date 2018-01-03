ترامب يعد الشعب الإيراني بدعم كبير في الوقت المناسب

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الشعب الإيراني سوف يجد دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة لكن في الوقت المناسب.

وكان ترامب أكد أكثر من مرة أن الشعب الإيراني يستحق الدعم والمساندة في التعبير عن رغبته في الحرية والتنمية.

وقال ترامب في وقت سابق إن الشعب الإيراني أدرك أن ثرواته تنهب وحقوقه تغتصب مؤكدًا أن وقت التغيير في إيران قد حان.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة ورفع المتظاهرون شعار الموت للديكتاتور خامنئي الموت لروحاني.

وسقط أكثر من 22 قتيلًا برصاص قوات الباسيج التي نزلت إلى الشوارع لقمع المتظاهرين.

وهبطت العملة الإيرانية اليوم بشكل غير مسبوق في التعاملات الصباحية أمام الدولار.







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