ترامب يفتح النار على ستيف بانون: فقد وظيفته وعقله

المواطن - متابعة

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون وقال: إنه “فقد عقله”، وذلك بعد التعليقات التي وردت على لسان بانون بشأن نجل ترامب في مقتطفات من كتاب جديد.

وأكد ترامب في بيان: “ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. وعندما أُقيل، فإنه لم يفقد وظيفته وحسب، بل فقد عقله أيضًا”.

وتابع ترامب أن بانون لم تكن له علاقة تذكر بفوزه بالرئاسة في 2016، وأنحى باللوم عليه في خسارة مقعد ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ في ديسمبر.

وقال ترامب: “الآن بعد أن أصبح بمفرده.. يتعلم ستيف أن الفوز ليس سهلًا كما أجعله يبدو.. لم يكن لستيف علاقة تذكر بنصرنا التاريخي الذي كان السبب فيه رجال ونساء منسيون في هذا البلد.. لكن ستيف له كل العلاقة بخسارتنا لمقعد مجلس الشيوخ في ألاباما الذي احتفظ الجمهوريون به لأكثر من 30 عامًا”.

واستكمل: “ستيف يتظاهر بأنه في حرب مع وسائل الإعلام التي يصفها بحزب المعارضة، لكنه قضى وقته في البيت الأبيض يسرب المعلومات الخاطئة للإعلام ليبدو أهم كثيرًا مما كان. وهذا هو الأمر الوحيد الذي يجيده”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :