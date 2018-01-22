تساؤلات جديدة حول دعم حساب المواطن.. هذه الإجابات

المواطن- الرياض

مزيد من الاستفسارات تتلقاها “المواطن” بشأن برنامج حساب المواطن، وتسلط عليها الصحيفة الضوء ليجيب عنها المسؤولين ويعلم الإجابات أصحاب الحالات المشابهة.

أحقية الطالبة الجامعية:

وتساءلت مواطنة عن أحقية الطالبة الجامعة في التسجيل بحساب المواطن.

وبحسب ما ذكر حساب المواطن في إجابات سابقة حول هذا الشأن، أنه يمكن للطلبة الجامعيين الحصول على الدعم النقدي بشكلٍ مستقلٍّ.

وأوضح حساب خدمة العملاء، عبر موقع “تويتر” أنَّه يُشْتَرط للحصول على الدعم إرفاق مستند من إدارة الجامعة.

المرأة المتزوجة:

كما وصل تساءل آخر إلى صحيفة “المواطن” جاء فيه: “هل يحق للمرأة المتزوجة التسجيل في حساب المواطن علمًا أن زوجها لم يسجل في حساب المواطن.. وهما يحملان الجنسية السعودية”.

وبالنسبة إلى هذه النقطة، شدّد حساب خدمة العملاء، على أنَّ الزوجة لا يمكنها التقديم على الدعم كفرد مستقل.

وأوضح أنَّ المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة، مشيرًا إلى أنّه يتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين.

وتتلقى “المواطن” تساؤلات القراء حول برنامج حساب المواطن لطرحها عبر منصاتها للبحث، حيث سلطت الضوء في وقت سابق على مشكلة مواطن لديه ديون وقروض، ولم يتم إيداع الدعم له بسبب اعتماد برنامج حساب المواطن على آلية لا تبين كافة التفاصيل الخاصة بالمواطنين والتزاماتهم.







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