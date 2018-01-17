تسريب رابع فيديو يظهر قاتل ومغتصب الطفلة زينب

المواطن - متابعة

تداول مغردون مقطع فيديو هو الرابع في سلسلة التسريبات المرتبطة بقاتل ومغتصب الطفلة الباكستانية زينب ذات السنوات السبع.

الفيديو الرابع سجلته كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة أظهرت قاتل الطفلة زينب وهو يصطحبها إلى حيث نفذ جريمته يوم 4 يناير، حيث اغتصبها وقتلها خنقًا، وألقى بجثتها في مقلب قمامة.

وأظهر الفيديو ملامح القاتل بوضوح وهو يمسك بيد الطفلة التي بدا عليها أنها تعرفه حيث كانت مستسلمة له بشكل كامل.

ولا تزال اصداء القضية تتوالى وسط اتهامات للشرطة بالتقصير في القبض على القاتل وحماية الفتيات القاصرات.









"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :