تسريب غاز يلغي الاختبارات في جامعة الطائف.. والطلاب يتذمرون

المواطن - الطائف

تذمَّر عدد من طلاب كلية الإدارة في جامعة الطائف من إلغاء الاختبار، اليوم، بسبب تسريب غاز في أحد المباني.

وقال الطلاب: إنه تم سحب أوراق الإجابة منهم بعد مرور 40 دقيقة فقط من زمن الاختبار لإخلاء المبنى.

وأطلق الطلاب عبر موقع تويتر أكثر من هاشتاق حول هذا الأمر من بينها “#تسريب_غاز_جامعه_الطايف” وهاشتاق آخر باسم “#جامعة_الطايف_تلغي_اختبار_كلية_الاداره” طالبوا فيه بمنحهم الدرجات النهائية في الاختبار، مؤكدين أن المسؤولية تقع على عاتق الجامعة.

وأشار الطلاب إلى أن المبنى غير مُجَهَّز بالكامل ولم يكن يصلح لإجراء الاختبارات به.

إلى ذلك لم يصدر أيُّ بيان من جامعة الطائف حتى كتابة هذا الخبر يؤكد أو ينفي ما تداوله الطلاب بكثافة عبر موقع تويتر.

كذلك لم يصدر أيُّ بيان من الدفاع المدني في الطائف حول الواقعة بعدُ.

يُذكر أن “المواطن” لا يمكنها التأكد من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.







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