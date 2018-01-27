تسوية المليارات مع الأمراء ورجال الأعمال تأخذ مجراها.. الوليد بن طلال خارج الريتز

المواطن – محمد صيام

بكل حزم بدأت قيادة المملكة قبل شهرين، حملتها الكبيرة لمكافحة الفساد ووضع حجر الأساس لدولة قوية عمادها الشفافية والنزاهة وفق رؤية 2030، والتي لم تستثنِ أحدًا ممن دارت حولهم الشبهات.

وعلى الرغم من دقة المرحلة والمعطيات التي حاول الأعداء استغلالها من أجل الإضرار بأمن واستقرار المملكة؛ إلا أن تباشير الخير بدأت تهل بالإعلان عن تسويات بالمليارات تصب في صالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم أولًا وأخيرًا.

صفقات بالمليارات :

وتوالت التسويات المليارية التي خرج على إثرها العشرات من المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” والذين كان في مقدمتهم وزير سابق بعد اتفاق يقضي بدفع مليار دولار لحساب الدولة.

وشملت الصفقات الإفراج عن مسؤول سابق والذي وافق على تسوية قضيته مقابل 6 مليارات ريال، وفق مصادر مطلعة.

وتوصلت لجنة مكافحة الفساد إلى اتفاقيات تسوية مع كل من رجل أعمال و رئيس سابق لهيئة حكومية .

الساعات الأخيرة:

ويُعد إعلان فندق “الريتز” عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين ابتداء من منتصف الشهر المقبل، مؤشرًا لنهاية التحقيقات وإنذارًا أخيرًا لرافضي التسوية بإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في التهم المنسوبة إليهم.

ذلك الإعلان دفع العديد من المحتجزين إلى الموافقة على تسويات مقبولة تمنحهم الخروج مقابل إعادة الأموال إلى الدولة.

الوليد بن طلال:

وفي مفاجأة مدويّة، خرج الأمير الوليد بن طلال إلى الإعلام بمقابلة مصورة مع وكالة “رويترز” يفنّد فيها الكثير من الافتراءات والادعاءات التي حاول من خلالها الأعداء بث نيران الفتنة بين المواطنين.

وبعد حديثه عن طيب المعاملة في فندق “الريتز”، أعرب الوليد، عن استيائه من التقارير المشبوهة التي روّجت أكاذيب مسيئة للمملكة، قائلًا: إنه يتوقع الإفراج عنه خلال الأيام القليلة المقبلة مع الاحتفاظ بسيطرته الكاملة على شركة “المملكة القابضة”.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، أكدت مصادر إعلامية، أن الوليد بات خارج “الريتز” هذه الليلة، وأنه عاد إلى منزله بعد موافقة النائب العام على تسوية قضيته .

الأموال المستردة:

ويتساءل الكثير من المتابعين عن الأموال المستردة إلى أين ستؤول وكيف ستوظفها الدولة، وهذه الأسئلة تجيب عليها رؤية المملكة 2030، والتي تسعى من خلالها الدولة إلى تخفيف إجراءات التقشف الاقتصادية.

وصرّح وزير المالية، محمد الجدعان، بأن المملكة ستعمل على تمويل دعم غالبية الموظفين عبر علاوات وبدلات غلاء معيشة، بالإضافة إلى زيادة مكافأة الطلاب وتقديم حوافز مجزية للجنود الساهرين على أمن الوطن.







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