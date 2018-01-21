تشغيل المركز الصحي للحي الأخضر لخدمة 14 ألف نسمة ببريدة‎

المواطن - بريدة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن تشغيل مشروع مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالحي الأخضر بمدينة بريدة، ضمن المشاريع الصحية الحديثة بالمنطقة.

وأكدت الشؤون الصحية أن المشروع يأتي ضمن خطة الشؤون الصحية في إحلال المراكز الصحية بمبان حكومية بدلاً من المستأجرة، حيث روعي في تصميم المشروع توفير البيئة الصحية المناسبة التي تكفل تقديم خدمات صحية مميزة للمراجعين.

وأشارت إلى أن المركز الصحي يقدم خدماته لأكثر من ١٤ ألف نسمة من أهالي الحي، وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.







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