تشكيل ناري لفريق الأهلي ضد الشعلة في كأس خادم الحرمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة الشعلة في دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على تويتر تشكيلة الراقي والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

في خط الدفاع: عقيل بلغيث، محمد عبدالشافي، جودفري أبوابونا، سعيد المولد.

في خط الوسط: محمد آل فتيل، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري.

في خط الهجوم: إيوانيس فيتفا، صالح العمري.

بينما جاء في قائمة الاحتياط كل من: باسم العطالله، مهند عسيري، أحمد الزين، عبدالرحمن غريب، عبدالمحسن الصبحي، أمير كردي، منصور الحربي، عبدالله مجرشي، راغد نجار.







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