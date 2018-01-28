تصاعد وتيرة الاشتباكات في عدن .. ومغردون يطالبون بهذا الحل !

المواطن - الرياض

تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين قوات عسكرية وأمنية حكومية وفصائل مسلحة تابعة للانفصاليين الجنوبيين في عدن، الأمر الذي أسفر عن سقوط 15 قتيلًا اليوم الأحد، بحسب ما صرحت به مصادر طبية يمنية؛ وفقًا لقناة العربية.

لا تقل فداحة عن جريمة الحوثيين بصنعاء:

وعلى خلفية الأحداث وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر بوقف إطلاق النار فورًا وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها، وقال ابن دغر في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا ينبغي أن تذهب جهود العرب ودماؤهم في اليمن إلى سقوط الوحدة وتقسيم اليمن، هذه جريرتها لا تقل فداحة عن جريمة الحوثيين بصنعاء، ولا ينبغي لكل شريف في اليمن الصمت على ما يجري بعدن من ممارسات ترقى إلى درجة الخطورة القصوى تمس أمن عدن”.

وأضاف ابن دغر: “أمن عدن وأمن مواطنيها، وأمن واستقرار ووحدة اليمن، وفي غياب الإرادة الوطنية، هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية، اليمن تتمزق لأننا نصمت ولا نصرخ ونخاف قول الحقيقة”.

إيران تسعى لتعزيز وجودها:

وتابع في تغريدة أخرى: “إيران تسعى للحصول على تعزيز لوجودها في اليمن عن طريق الحوثيين، وبالتقسيم نحن نعطيها ثلث الأرض وثلاثة أرباع السكان، لتحكم وتتحكم بهم، ستغدو ممارسات البعض منا التي تستهدف الشرعية مكاسب كبيرة بيد العدو، وخطر حقيقي على أمننا الإقليمي والعربي، سيغدو الحوثيون مشكلة أخرى في الوطن العربي”.

ودعا ابن دغر التحالف للتحرك سريعًا قائلًا: “اليوم يتحركون عسكريًّا، باستحداث نقاط عسكرية جديدة والهجوم على معسكرات الشرعية، ومكنة إعلام هائلة، هذا أمر خطير، وعلى التحالف والعرب جميعًا أن يتحركوا لإنقاذ الموقف، فالأمر بيدهم دون غيرهم، والأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات، صاحبة القرار اليوم بعدن العاصمة المؤقتة”.

عبث همجي:

وتفاعل المغردون مع الأحداث أيضًا، وقال حساب الردع السعودي: “يجب إيقاف العبث الهمجي الحاصل في عدن عاصمة الشرعية المؤقتة، ما يحصل يجعلنا نقول: في اليمن.. خونة في الشمال وعملاء في الجنوب!! ولكن #التحالف_العربي بقيادة #السعودية سيضرب بيد من حديد كل عميل في الشمال والجنوب، وسيواصل على حماية الشعب اليمني حتى تحرير اليمن من دنس الخونة”.

كما قال ياسر الحسني: “بينما القوات الشرعية والتحالف مستمرة في معركة تحرير تعز والساحل العربي من الميليشيات الحوثية، يطعن مجلس عيدروس الانقلابي الشرعية والتحالف في الظهر من خلال الهجوم على مقار الدولة في العاصمة عدن، خدمة للمشروع الإيراني”.

تدخل التحالف:

ورأى الدكتور محمد جميح تدخل التحالف في هذا الوقت ضروريًّا، قائلًا: “ما يجري في عدن لا يخدم إلا وكلاء إيران في صنعاء، وبما أن الملف العسكري من مسؤولية التحالف العربي، فإن تدخله لإخماد الفتنة وبشكل عاجل أصبح ضرورة”.