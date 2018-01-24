تصور يكشف ملامح آيفون 11

المواطن - متابعة

بالرغم من عدم وجود أية صور رسمية أو تسريبات تؤكد الشكل الذي سيكون عليه هاتف آيفون 11 أو آيفون XI إلا أن الاهتمام بهذا الهاتف الجديد بدأ يظهر عبر مواقع التواصل والمواقع المهتمة بمراجعة المنتجات التقنية الجديدة.

وكشف المصمم الشهير مارتن هاجيك، عن تصوره الخاص لشكل آيفون 11 الذي يعتقد أن الشركة الأميركية ستطرحه في سبتمبر من العام الجاري.

تصور هاجيك عن مواصفات آيفون 11 جاء من مجموعة كبيرة من الأخبار التي نشرت عن الهاتف الجديد، الذي تسعى أبل من خلاله إلى تعويض تراجع مبيعات هواتفها التي صدرت عام 2017 بحسب سكاي نيوز العربية.

وأدخلت أبل بعض التغييرات الشكلية على آيفون 11 ، حيث أزالت الزر التقليدي الذي ميز منتجات الشركة على مدار سنوات، ومدت الشاشة إلى حواف الهاتف.

وحسب تصور هاجيك، فإن آيفون 11 لن يختلف كثيرًا في الشكل عن سلفه، باستثناء توسيع أكثر لمساحة الشاشة في جميع الاتجاهات، وتقليل حجم الشريط الأسود الصغير أعلى الشاشة، الذي أزعج المستخدمين كثيرًا.

ومن المتوقع أن يأتي آيفون 11 في حجمين للشاشة هما 5.8 بوصة مثل “آيفون XI” الحالي، ومقاس أكبر هو 6.5 بوصة.

وفيما يتحدث البعض، ومنهم هاجيك، عن إنتاج “أبل” هاتفًا يحمل شريحتين لأول مرة، فإن هذا الأمر يبدو مستبعدًا بالنظر إلى تاريخ الشركة في السوق، وسياستها المحافظة بهذا الشأن.







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