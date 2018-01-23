تطبيق جديد يجدول الرسائل في تطبيقات التراسل الفوري على الأندرويد

المواطن - وكالات

يتيح تطبيق Scheduled لمستخدمي هواتف أندرويد جدولة الرسائل النصية على هواتفهم لإرسالها في وقت لاحق، حيث يمنح التطبيق إمكانية جدولة الرسائل على واتساب وفيسبوك مسنجر وتويتر ولاين وغيرها من تطبيقات التراسل الفوري، بالإضافة إلى جدولة رسائل القصيرة SMS على الهاتف.

ويملك التطبيق واجهة مستخدم بسيطة، كما يعتمد على آلية عمل سهلة للغاية، حيث يمكن لمستخدمي أندرويد جدولة الرسائل على النحو التالي:

بدايةً يتوجب على المستخدم كتابة نص الرسالة التي يريد جدولتها.

يمكن للمستخدم تحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر.

يمنح التطبيق مستخدميه إمكانية إرسال الرسالة المجدولة مباشرة دون الرجوع إليه أو يمكن تفقد الرسالة المجدولة قبل إرسالها.

يتيح التطبيق أيضًا الحصول على إشعارات عند إرسال الرسالة بنجاح.

يذكر أن التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد على متجر غوغل بلاي ويمكن تجربته من هنا







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