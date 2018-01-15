تطوير البنية التحتية بـ قرية عسير للمشاركة في الجنادرية 32

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرؤية التطويرية لقرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32.

وتتضمن مشاركة منطقة عسير هذا العام في القرية من خلال إشراف إمارة منطقة عسير على قصر عسير، وإشراف محافظة خميس مشيط على قصر الطين و إشراف محافظة بلقرن على قصر الحجر، إضافة إلى معرض الحرفيين والحرفيات بإشراف جمعية البر بأبها وفعاليات متنوعة أخرى.

وأشار إلى أن الإمارة حريصة على أن تكون مشاركة منطقة عسير بما يليق بالحدث الوطني الكبير وبما يعكس أصالة وتراث منطقة عسير وتنوع عاداتها وتقاليدها وتاريخها المشرف، وأن تساهم القرية في حفظ الموروث ونقله للأجيال وتعريف الزوار بما كان عليه الآباء والأجداد بالمنطقة وهندستهم النوعية وفنونهم والأدوات التي كانوا يستخدمونها.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة العليا المشرفة على مشاركة إمارة منطقة عسير بالجنادرية فيصل بن مشرف بن مطلق أن القرية ستشهد مشاركة من شعراء وفرق شعبية تعرض فنوناً وألواناً متنوعة طيلة أيام المهرجان، حيث يشارك هذا العام فرقة عسير، وفرقة رجال ألمع، وفرقة بلقرن، وتم تجهيز المطبخ العسيري لتقديم المأكولات العسيرية ومشاركة من محلات متخصصة في بعض المنتجات التي تشتهر بها عسير.

وقال آل مشرف إنه تم استكمال إنشاءات البنى التحتية للقرية والقصور الثلاثة والساحات الخارجية والمسرح وتم إنشاء مرافق جديدة وضيافة خاصة بكبار الزوار، ونظام أمني للمراقبة وأعيدت صيانة القرية بالكامل، مؤكداً أن حرص ومتابعة سمو أمير منطقة عسير منذ بداية عمل اللجنة الذي انطلق نهاية المشاركة العام المنصرم دفع الجميع لمضاعفة الجهد من أجل أن تكون المشاركة متميزة حيث إن القرية أصبحت محطة أساسية لزوار الجنادرية وتشهد توافد أعداد غفيرة كل عام، وكون المنطقة تزخر بتنوع تاريخي وثقافي، مبيناً أنه يتوجب على الجميع العمل لإبرازه بالشكل المميز وهذا ما تعمل اللجنة عليه وستستكمله في مشاركة القرية في العام المقبل.







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