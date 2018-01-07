تظاهرات الخبز.. مصادرة 6 صحف واعتقال معارضين في السودان

المواطن - متابعة

لقي طالب مصرعه في مدينة الجنينة غرب دارفور خلال التظاهرات على غلاء الأسعار.

كما اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأحد، قياديين معارضين، وصادرت 6 صحف خاصة وحزبية، إثر ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض: إن جهاز الأمن اعتقل الرئيس السابق للحزب، إبراهيم الشيخ، وأمين حقوق الإنسان بالحزب، جلال مصطفى.

ولفت رئيس الحزب، عمر الدقير، في بيان، إلى أن جهاز الأمن اعتقل قياديي الحزب من منزليهما بالخرطوم، في محاولة لممارسة قمعه المعتاد للقوى السياسية والجماهيرية لمواجهة الحراك الثائر رفضًا للزيادات الباهظة.

كما صادرت السلطات السودانية صحف: التيار، والمستقلة، والقرار، والصحية وصحيفتي أخبار الوطن، والميدان.







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