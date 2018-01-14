تعادل الاتحاد والهلال يُقدم هذه الهدية لنادي الشباب

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي الشباب، اليوم، مباراةً قويةً وهامةً في الجولة ال17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ضد فريق الاتفاق.

وستُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

ويسعى الشباب، بقيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه دانيال كارينيو، إلى الفوز على الاتفاق والوصول إلى النقطة رقم 25 والصعود للمركز الخامس على حساب فريق الاتحاد.

وكان نادي الاتحاد تعادل مع فريق الهلال بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.







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