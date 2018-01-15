تعرف على أسعار وحدات سكني في 2018

المواطن - الرياض

‏‫أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، قبل قليل، تفاصيل الدفعة الأولى من حملة سكني للعام الجاري 2018.

وتتراوح أسعار المنتجات السكنية المعلنة اليوم ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، وتلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية ضمن مستهدفات “الإسكان” لعام 2018 البالغة 300 ألف منتج سكني وتمويلي.

وقالت وزارة الإسكان عبر حسابها في “تويتر”، “نعمل من خلال برنامج سكني للوصول إلى 300 ألف مستفيد خلال عام 2018 ونعقد العزم على المواصلة لتلبية احتياجاتكم لتملّك البيت الأول”.

وجاءت تفاصيل الدفعة الجديدة من سكني 2018 كما يلي: (مجموع المستفيدين 19.481، مجموع الوحدات السكنية 6.681 وحدة، الأراضي السكنية 4.500 قطعة أرض، التمويل السكني 8.300).







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