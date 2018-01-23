تعرف على المشتركين في سباق الأبطال فاكتور

المواطن – مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسماء المشتركين في سباق الأبطال “فاكتور”.

وقال حساب الاتحاد السعودي للسيارات على “تويتر”: “تشهد الرياض سباق الأبطال (فاكتور) للسيارات 31 يناير الجاري، بمشاركة 8 متسابقين من المملكة والشرق الأوسط قبل المشاركة في سباقي الأمم والأبطال 2- 3 فبراير”.

وتابع في تغريدة أخرى: “سباق الأبطال (فاكتور) سيتنافس فيه 4 متسابقين سعوديين، هم: فلاح الجربا، وعبدالله الدوسري، وسعيد الموري، وأحمد بن خنين، على أن ينضم الفائز منهم إلى فريق المملكة بقيادة بطل الراليات يزيد الراجحي”.

واختتم الاتحاد السعودي للسيارات تغريداته، قائلًا: “يُشارك في سباق الأبطال (فاكتور) للسيارات متسابقان من الإمارات هما: خالد القبيسي، وخالد القاسمي، و2 من لبنان هما: كارل مسعد، ومنصور شبلي”.







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