تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

المواطن – مروة نبيل

تسببت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم، في توقف قطار انتصارات السيتيزن بعد هزيمته بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف على ملعب الأنفليد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، ليواصل مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي حافظ السيتيزن على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، يليه فريق مانشستر يونايتد، برصيد 47 نقطة، متساويًا مع ناديي تشيلسي وليفربول.

ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فريق توتنهام هوتسبر، برصيد 44 نقطة، يليه أرسنال، بـ39 نقطة، ثم بيرنلي، في المركز السابع، بـ34 نقطة، يليه ليستر سيتي برصيد 31 نقطة.

وفي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي جاء نادي إيفرتون برصيد 27 نقطة، يليه واتفورد، بـ26 نقطة، ويأتي فريقي وستهام يونايتد وكريستال بالاس برصيد 25 نقطة، يليهم كل من؛ بورنموث وهدرسفيلد تاون، بـ24 نقطة، ثم نيوكاسل وبرايتون، بـ23 نقطة.

ويأتي فريق ساوثهامبتون، في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، يليه ستوك سيتي بـ20 نقطة، ثم ويست بروميتش، بـ19 نقاط، ويتذيّل الترتيب فريق سوانزي سيتي، بـ8 نقاط فقط.

ويتبقى مباراة واحدة تفصلنا عن ختام الجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يُلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره ستوك سيتي، على ملعب الأولد ترافورد، يوم غد الاثنين، في تمام العاشرة مساءً.







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