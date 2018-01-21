تعرف على تشكيل العروبة لمواجهة النادي الأهلي في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، بيرم مختاري، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة النادي الأهلي التي ستُقام، بعد قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

وجاء تشكيل العروبة الأساسي لمباراة النادي الأهلي في كأس الملك كالتالي؛ رافع الرويلي، حسن الشمراني، فهد المنيف، سيف الناوي، عماد الصحابي، أحمد النجعي، بندر دغريري، حسن بو شاهين، بندر فالح، عادل محمد ومحمد رواف.

ويجلس على مقاعد بدلاء العروبة أمام النادي الأهلي في لقاء دور الـ16 من كأس الملك كل من؛ محمد ربيع، طلال صعب، محمد بخاري، حسن طاهر، نواف السحيمي، حمدان عشوي، نادر الشراري، سطام الفهيقي، وبدر الطوالة.







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