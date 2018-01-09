تعرف على حكم مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة الهلال والاتحاد، المُقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقررت لجنة الحكام إسناد كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي سيُقام على إستاد الملك فهد بالرياض، ويشهد حضور العائلات للمرة الأولى، إلى الحكم الأميركي الدولي إسماعيل الفاتح، صاحب الأصول العربية.

وتُعد هذه المباراة هي الثانية التي يُديرها طاقم تحكيم أميركي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان لقاء الهلال والاتفاق المؤجل من الجولة الـ11، هو الأول الذي يقوده حكمًا أميركيًا بقيادة أرماندو فياريال.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المرتبة الخامسة بـ23 نقطة.







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