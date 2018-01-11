تعرف على عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص

المواطن ـ رقية الأحمد

كشفت النيابة العامة، الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّه “يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة إلى 6000 ريال، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص”.

وفي سياق آخر، بيّنت النيابة العامة، أنَّ “المساس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة، بأي وسيلة معلوماتية أو إعدادها، أو إرسالها، يعدُّ جريمة معلوماتية”، مشيرة إلى أنَّ “ذلك يتضمّن تخزين تلك المواد الإعلامية، على الحواسيب، أو عبر الشبكة المعلوماتية”.

ولفتت إلى أنَّ “عقوبة ذلك تصل إلى الحبس لـ5 أعوام، فضلًا عن غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال”.







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