تعرف على قائمة اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا

المواطن – مروة نبيل

أثمر التعاون بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة لا ليغا الإسبانية، عن انتقال 9 لاعبين محليين إلى منافسات الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية هذا الموسم.

وأُعلن، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل شراكة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة لا ليغا الإسبانية، من أجل تطوير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتطوير مستوى اللاعبين لمساعدة الأخضر في البطولات خاصة كأس العالم.

وانتقل عدد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين إلى الدوري الإسباني، وهم: سالم الدوسري من الهلال إلى فياريال، فهد المولد من الاتحاد إلى ليفانتي، يحيى الشهري من النصر إلى ليغانيس.

وانتقل ثنائي الشباب عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان إلى رايو فاليكانو وسبورتينغ دي خيخون، وتعاقد بلد الوليد مع لاعب الفتح نوح الموسى، وانتقل ثنائي المواليد مروان أبكر وجابر مصطفى إلى ليغانيس وفياريال.

وتعاقد الشباب مع علي النمر ثم وقع على عقود انتقاله إلى نومانسيا الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وحضر 25 عضوًا من أعضاء رابطة لا ليغا الإسبانية، مراسم توقيع إعارة لاعبين سعوديين؛ في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم.







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