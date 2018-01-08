تعرف على مواجهات الجولة الـ17 من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس، بمباراة الفتح وأحد، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمواجهة الشباب والاتفاق.

ويستضيف الفتح فريق أحد، يوم الخميس، عند الساعة 3:10 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وفي نفس اليوم يلعب الفيحاء مع النصر في الثامنة مساءً، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

ويلعب فريق التعاون مع الرائد، يوم الجمعة، عند الساعة 6:15 مساءً، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويستضيف النادي الأهلي نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام الثامنة مساءً.

وتُقام مباراة الفيصلي والقادسية، يوم السبت، عند الساعة 3:25 على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، وستكون قمة مباريات الجولة الـ17 بين الهلال والاتحاد، في الثامنة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتُختتم منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد المقبل، عند الساعة 6:05 بين الشباب والاتفاق، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :