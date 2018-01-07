تعرف على مواجهات دور الـ16 من كأس الملك

المواطن – مروة نبيل

انتهت مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، مساء اليوم الأحد، بمباراتي الشباب ونجران، والاتحاد والكوكب، والتي شهدت صعود الليث والعميد إلى الدور التالي؛ ليكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16.

وتشهد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك مواجهات قوية، حيث سيلتقي فريق الهلال بنظيره القادسية، فيما يلعب الفيصلي مع النجوم، ويواجه نادي الفيحاء المتألق في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم نظيره الفتح.

ويلعب النادي الأهلي مع العروبة في دور الـ16 من مسابقة كأس الملك فيما يلتقي الباطن بفريق ضمك، ويواجه النصر نادي النهضة، ويلعب الشباب مع الخليج، أما آخر المتأهلين من دور الـ32، نادي الاتحاد فسيواجه نظيره الاتفاق.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك يوم 23 من شهر يناير الجاري.







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