تعرف على مواعيد مباريات الأخضر الودية قبل مونديال 2018

المواطن – مروة نبيل

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، والمدير الفني للمنتخب الوطني، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.

ويفتتح المنتخب السعودي مبارياته الودية استعدادًا لمونديال 2018 أمام نظيره العراقي، في الـ27 من شهر فبراير المقبل، في البصرة، ثم يلعب الأخضر مع أوكرانيا في إسبانيا، يوم 23 مارس القادم.

وفي 28 مارس يواجه المنتخب السعودي نظيره البلجيكي على أرضه ووسط جماهيره، ثم يلعب الأخضر أمام إيطاليا، يوم 28 مايو المقبل، وفي الثالث من شهر يونيو، يخوض الفريق الوطني لقاءً وديًا أمام البيرو، وأخيرًا مباراة ألمانيا، يوم 8 يونيو.

ويتكون برنامج المنتخب السعودي قبل مونديال 2018 من خمسة مراحل: الأولى؛ من 21-27 يناير معسكر بمدينة الرياض، ولن يكون هناك أي مباراة ودية، الثانية؛ من 21-27 فبراير معسكر داخلي وخوض ودية في مدينة البصرة العراقية.

أما المرحلة الثالثة فستكون من 15-27 مارس التي تصادف أيام الفيفا وسيخوض المنتخب السعودي معسكرًا في إسبانيا، والمرحلة الرابعة ستكون آخر أسبوع في أبريل إلى 15 مايو، وسيكون هناك معسكر خارجي ومباراتين، والمرحلة الخامسة ستكون يوم 19 مايو إلى كأس العالم ستكون في أوروبا.







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