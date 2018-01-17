تعرّف على أبرز نتائج مباريات اليوم من كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - محمد سمعة

نجح المنتخب الكوري الجنوبي في الفوز على المنتخب الأسترالي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

تقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدفين في الشوط الأول عبر كل من “لي كيون هو وهان في الدقيقتين 18 و 44 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري الهدف الثالث عبر اللاعب لي كيون هو في الدقيقة الـ65 .

قلص المنتخب الأسترالي الفارق وسجل هدفين في الدقيقتين الـ72 و الـ76 عبر كل من كوبرن وبوهاجيار.

أما المنتخب السوري فسقط في فخ التعادل السلبي أمام منتخب فيتنام .

حاول منتخب سوريا تسجيل الهدف الأول لكنه لم ينجح في ظل قوة دفاع المنتخب الفيتنامي .

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله للمركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، بينما تأهل منتخب فيتنام من المركز الثاني برصيد 4 نقاط .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :