تعرّف على مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الخميس مباراتان غاية في الأهمية في إطار لقاءات الجولة ال17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2017-2018.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح وأُحد في تمام الساعة 15:10 عصراً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

بينما ستكون المباراة الثانية بين فريقي الفيحاء والنصر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويسعى فريق الفيحاء إلى تحقيق مفاجأة كبيرة والفوز على فريق النصر الجريح، مثلما فعل مع جاره الهلال وفاز عليه بهدفين مقابل هدف.

أما النصر فسيسعى إلى إرضاء جماهيره والفوز من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين.







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