تعرّف على مواعيد وملاعب مباريات اليوم بدوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم 3 مباريات في الجولة ال19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

وستنطلق المباراة الأولى بين فريقي القادسية والفتح في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة الثانية بين فريقي الباطن والاتفاق في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثالثة فستنطلق بين فريقي الفيحاء والفيصلي في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء.

وسيحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية مباراة القادسية والفتح، بينما تُقام مباراة الباطن والاتفاق على ملعب نادي الباطن.

أما مباراة الفيحاء والفيصلي فستقام على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.







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