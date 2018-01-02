تعرّف على نجم الجولة الـ16 بدوري المحترفين

المواطن - محمد سمعة

فاز اللاعب عبد العزيز الجبرين لاعب نادي النصر بجائزة نجم الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم بالموسم الحالي.

وذكر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر تويتر أن عبد العزيز الجبرين فاز بأعلى نسبة في تصويت الجماهير حول نجم الجولة الـ16 من دوري المحترفين .

وتفوق الجبرين في التصويت على كل من ” مصطفى فتحي لاعب التعاون ، جيلمين ريفاس لاعب الهلال ، لويز جوستافو لاعب الفيصلي ” .

وكان الجبرين سجل الهدف الأول للنصر في مرمى الأهلي يوم الجمعة الماضي خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ16 من دوري المحترفين .







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