تعرَّف على تفاصيل دخول العائلات إلى الملاعب السعودية

المواطن - مروة نبيل

تترقب جماهير كرة القدم السعودية تطبيق قرار دخول العائلات إلى الملاعب الذي سيتم تطبيقه بداية من مباراة الأهلي والباطن، ضمن منافسات الجولة الـ17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، عن جاهزية إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وإستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، لاستقبال العائلات بداية من الجولة الـ17.

وسيكون دخول العائلات إلى إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة”، عبر البوابات الخارجية رقم 3 و6، والممرات الداخلية رقم 1 و6، كما تم تخصيص الطابق الخامس “العلوي” كاملًا لهذه الفئة بسعة إجمالية قدرها 14 ألف مقعد.

ودخول العائلات إلى إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، سيكون من جهة “المنصة” من خلال البوابات الخارجية رقمي 7 و8، وتم توزيع المقاعد المخصصة لهم في جهتين: “الشمالية” عبر البوابات 2، 3 و4، و”الجنوبية” من خلال البوابات 40، 41 و42.

وفي إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، سيكون دخول العائلات من البوابات الخارجية رقم 4 و6 وتوزيعهم عبر جهتين: شمالية من خلال البوابات 8، 9، 10 و11، وجنوبية عبر البوابات 18، 19، 20 و21، وبسعة تصل إلى 4500 مقعد.

وتشهد مباراة الأهلي والباطن، يوم غدٍ الجمعة، حضور العائلات للمرة الأولى في تاريخ الملاعب السعودية، وسيكون كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي سيُقام، بعد غد السبت، أول لقاء قمة تحضره العائلات.







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