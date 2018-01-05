تعرَّف على شروط تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير اليدوية

المواطن ـ رقية الأحمد:

كشفت هيئة الزكاة، اليوم الجمعة 5 كانون الثاني/يناير الجاري، أنه يُسمح باستخدام الفواتير اليدوية في إضافة الضريبة المضافة؛ بشرط توفر المتطلبات المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.

وأوضح حساب العناية بالعملاء، على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّه “تنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للضريبة المضافة على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، بالإضافة لأي لغةٍ أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة تاريخ إصدار الفاتورة، والرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالمورّد ورقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل (إذا كان العميل مسؤولًا بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك) والتاريخ الذي وقع فيه التوريد”.

وأشار إلى أنَّه “إضافة إلى ذلك، تكون الفاتورة متضمنة اسم وعنوان المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، والمبالغ الخاضعة للضريبة، بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، معدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبينًا بالريال”.

يُذكر أنّه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجّب على كل منشأة خاضعة للضريبة، إصدار فواتير ضريبية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلعٍ أو خدمات، وهذا يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وقت استحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.







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