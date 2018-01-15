تعطلت سماعته فقتل أمه الستينية برصاصة في رأسها!

المواطن - متابعة

تجرد رجل من هواة الألعاب الإلكترونية من مشاعره، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ليقتل أمه في نوبة غضب انتابته إثر تعطل سماعات كان يستخدمها خلال ممارسة ألعابه الإلكترونية.

واعتقلت شرطة سيريس شمالي الولاية ماثيو نيكلسون (28 عامًا) بتهمة قتل والدته ليديا ذات الـ68 من عمرها، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما في منزلهما الخميس المنصرم.

وبحسب بيان الشرطة، دخلت القتيلة غرفة ابنها، حيث كان منهمكًا بالألعاب الإلكترونية، لكنه سرعان ما أخذ يصرخ في وجهها وكسر سماعاته، محمّلًا المسؤولية عن ذلك لأمه التي هدد بقتلها هي ووالده.

وبعد برهة، أشهر ماثيو مسدسه وأطلق طلقتين على الجدار وثالثة على رأس أمه، قبل أن يتمكن والده من تجريده من السلاح.

وعثرت الشرطة عند وصولها إلى مكان الحادث على ليديا حيّة، وتم نقلها إلى مستشفى حيث توفيت متأثرة بجروحها.







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