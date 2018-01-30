تعليق محادثات سوتشي وأنباء عن انسحاب المبعوث الأممي والوفد التركي

المواطن - متابعة

علقت الجلسة الافتتاحية، الثلاثاء، لمؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية، بعد تأخر لأكثر من ساعة.

وأفادت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء أن خلافات وقعت بين المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وروسيا وتركيا، فيما يتعلق بلجان المؤتمر التي كان من المفترض أن تتشكل عبر المحادثات.

وأشارت المصادر إلى وجود أنباء تفيد بانسحاب المبعوث الأممي والوفد التركي، وفقا للعربية نت.

بدورها اتهمت المعارضة السورية، روسيا بعدم الإيفاء بتعهداتها لتركيا والأمم المتحدة، رافضة تشكيل منصة جديدة باسم منصة سوتشي.

وفي ما يتعلق بانسحاب الوفد التركي، أوضحت مصادر أن هذا الانسحاب أتى اعتراضاً على طريقة التعامل مع وفد الفصائل المسلحة الذي كان أتى صباحاً إلى مطار سوتشي، ومن ثم انسحب عائداً إلى تركيا.

إلى ذلك أجرى وزيرا خارجية روسيا وتركيا اتصالا هاتفيا لتهدئة الأمور، والحؤول دون فشل الاجتماع.







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