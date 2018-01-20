تعليم الأحساء تحقق في مقطع ضرب طالب

المواطن ـ وليد الفهمي:

كشفت الإدارة العامة لتعليم الأحساء أنها تتابع التحقيق في مقطع الفيديو الذي يُظهِر قيام معلم بضرب أحد الطلاب.

وأوضحت مديرة إدارة ​ الإعلام التربوي، سهير بنت حمد الحواس، أنَّ سعادة المدير العام أحمد بن محمد الغنيم وجَّه الجهة المعنية في الإدارة بالتثبت واتخاذ ما يلزم وفق النظام.

وكانت منصات مواقع التواصل، قد تداولت مقطع فيديو يظهر فيه ضرب وتوبيخ معلم لأحد الطلاب، ورافق المقطع الإشارة إلى أن المدرسة إحدى المدارس الأهلية التابعة لتعليم الأحساء.

واختتمت الحواس بيانها مبيّنة أنَّ “الإدارة إذ تعلن ذلك لتؤكد على أهمية التعامل التربوي والأخلاقي تجاه الطلاب، والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم التي تقضي بمنع ضرب الطلاب نهائيًّا”.







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