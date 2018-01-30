تعليم الرياض يصدر التنظيمات الخاصة باختيار قادة المدارس الأهلية

المواطن - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدداً من الإجراءات التنظيمية لتكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الأهلية وفق الضوابط المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة التعليم.

وأوضح مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، في بيان، أنه في حال رغبة مالكي ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الأهلية تكليف أو التجديد لقائدي وقائدات المدارس والوكلاء فيها فعلى المدرسة تقديم خطاب لمكتب التعليم الأهلي والأجنبي مع استكمال كافة النماذج المطلوبة ليتم تدقيقها ومتابعتها من المكتب وإجراء المقابلات اللازمة؛ ليتم بعد ذلك إصدار قرار التكليف.

وأضاف: أما في حال رغبة مالكي ومالكات المدارس الأهلية بتكليف أحد قادة المدارس الحكومية لقيادة المدرسة الأهلية؛ فيتم ذلك عن طريق التقدم بخطاب للمكتب قبل إجراء حركة النقل المتبعة، مشيراً إلى أن لمكتب التعليم الأهلي الحق في التنسيق مع لجنة القيادة المدرسية في الإدارة لتكليف من ترى مناسبته في حال تأخر المدرسة بالرفع عن مرشحيها.







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