تعليم الليث ينفي دمج طلاب قرية أتانة وطالباتها

المواطن - أحمد العُمري - الليث

نفى مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، ما نشر في إحدى الصحف المحلية الإلكترونية عن دمج طلاب وطالبات قرية أتانة في مبنى واحد، أثناء سير الدوام الدراسي.

وبين أنه تم اعتماد الدوام في المبنى على فترتين منفصلتين تمامًا، حيث خصصت الفترة الصباحية لدوام الطالبات ومعلماته، فيما خصصت الفترة المسائية لدوام الطلاب ومعلميهم.

وأفاد المالكي أنه تم نقل طلاب مدرسة الإمام البخاري الابتدائية والمتوسطة للمبنى بعد تأثر مبناهم المستأجر بداية العام الدراسي بتساقط مجموعة من الصخور أثناء عمل معدات إنشاء طريق سفوح الجبال والمجاور للمدرسة، وحرصًا على أمنهم و سلامتهم، واستقرار العملية التعليمية في القرية لاسيما وأنها نائية ووعرة جدًا، تم تحويلهم للدراسة المسائية بالمبنى المستأجر لمدرسة البنات.

وأشار المالكي إلى أن المشروع الحكومي لمدرسة البنات والجاري تنفيذه الآن، بلغت نسبة الإنجاز فيه ٩٥% وفق التقاير الهندسية والفنية لإدارة شؤون المباني.

وعن أرض مدرسة البنين التي تم استلامها بديلة للأرض السابقة، أوضح “المالكي” أنه تمت برمجتها ورفعها لوكالة وزارة التعليم لشؤون المباني لاعتماد إنشاء مشروع حكومي عليها.







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